Peter Verbeke, directeur sportif du RSCA: «Je ne suis pas content du transfert de Jérémy Doku»

Il y a un an, alors qu’il venait de se faire chiper Mbaye Diagne par le FC Bruges, c’est avec un énorme classeur sous le bras que Michael Verschueren avait ardemment défendu le bilan de son mercato à la tête du Sporting d’Anderlecht. Au lendemain de la clôture de l’édition 2020, Peter Verbeke, lui, n’avait qu’une feuille avec quelques pense-bêtes pour expliquer en long et en large sa première expérience sur le marché des transferts en tant que directeur sportif du club le plus titré du pays. Une période très dense où Verbeke a réussi à dégraisser considérablement le noyau tout en injectant de la qualité à moindre frais en raison d’une enveloppe budgétaire pour le moins réduite (NDLR : quatre millions d’euros). C’est aussi en raison des énormes difficultés financières du RSCA que la direction a dû se résoudre à laisser partir Jérémy Doku au Stade rennais. Une fameuse ombre au tableau qui n’était évidemment pas le choix du « DS » d’Anderlecht contraint et forcé de laisser filer le joyau de Neerpede.