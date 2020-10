« Ce qui est également en train de changer, note encore le réalisateur David Dufresne à propos des manifestations et des violences policières, c’est qu’il y a aussi eu des morts. Et ces morts-là ne soulèvent pas l’indignation populaire comme il y a 30 ans. Cela veut dire qu’il y a une tolérance, finalement, à cette violence policière. Et dans un mouvement opposé, il y a l’idée que des gens s’opposent à cela. Là, ça devient un débat. Et on n’a jamais autant débattu de ces questions-là. » - DR