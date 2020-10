Petit Prince Les plus beaux matins

Après l’étape EP, en 2015 et 2019, Petit Prince publie son premier album où ses amours électro psychédéliques sont bien toujours là mais avec une tendance de plus en plus marquée pour la pop francophone. L’idée, ici, est de se détacher des influences à la Air pour créer son propre univers musical. Petit Prince aime aussi jouer de nombreux instruments, avec même parfois un vrai solo de guitare électrique. La variété française des années 70 ne lui fait pas peur non plus, ce qui fait de Petit Prince un syncrétisme musical assez original et décomplexé.

Le 8 octobre au Botanique (Saint-Josse-ten-Noode).