«Les plus beaux matins»: Petit Prince deviendra grand

Quand il sort son premier EP en 2015, Elliot Diener décide de s’appeler Petit Prince. Rien à voir avec l’enfant de Saint-Exupéry dont il n’est pas hyperfan ni avec Le Petit Prince, chanteur suisse dénommé Pascal Krug. « C’est un choix esthétique plus que psychologique, nous confie-t-il. Mes amis me surnommaient ainsi en raison de mes boucles blondes. Ça me faisait bizarre au début puis je m’y suis fait. Je ne voulais pas non plus m’appeler par mon prénom car c’était déjà pris par mon ami Jacques. »