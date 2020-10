«Be Modern»: les Musées royaux des Beaux-Arts, c’est moderne!

Soigneusement agencées dans un désordre qui n’est qu’apparent, les grosses roches formant le cercle de pierres imaginé par Richard Long accueillent le visiteur dans la première salle de l’exposition Be Modern. Un second accueil en fait puisque le premier a eu lieu dans le large couloir d’accès où une série d’espaces successifs présentent les acquisitions récentes du musée en matière d’art contemporain : Georges Meurant, Roger Ballen, Rinus Vandevelde, Agnès Guillaume, Chéri Samba, Emmanuel Van der Auwera… Un ensemble montrant qu’avant la crise du Covid, les Musées royaux continuaient à s’intéresser à l’art vivant et à acquérir quelques pièces remarquables.