Près de 800.000 téléchargements pour l’appli Coronalert: bien mais peut mieux faire...

Une semaine après son lancement, l’appli Coronalert a déjà été téléchargée près de 800.000 fois (791.000 fois exactement). 501.000 fois via des smartphones Android et 290.000 via des smartphones Apple (pour ces derniers, les chiffres datent de lundi soir). Compte tenu du fait qu’il y a environ 7 millions de smartphones en circulation en Belgique (chiffres GfK) et que certains sont trop vieux pour pouvoir faire tourner l’appli, on obtient un taux de pénétration supérieur à 10 %. « C’est un chiffre conforme à nos attentes et si on arrive à un million, je serai très content parce que ça veut dire qu’on aura atteint les 15 % », explique Axel Legay, professeur à l’école polytechnique de l’UCLouvain et co-pilote du projet Coronalert.