L’Upsi veut accélérer la cadence

Le constat est alarmant et c’est l’Union professionnelle du secteur immobilier (Upsi) qui le dresse. L’organisation sectorielle, qui regroupe plus de 150 promoteurs, constructeurs, lotisseurs et investisseurs du pays, estime ainsi que plus de 5 millions de mètres carrés de terrains à bâtir sont actuellement en attente d’un permis. Les raisons ? Des procédures lentes et complexes ainsi que de multiples recours (qui touchent 4 projets sur 10).

Et le coronavirus n’a pas arrangé les choses, loin de là. En moyenne, les délais de délivrance se sont allongés de six mois, et c’est valable pour toutes les Régions. Pour donner encore plus de poids à ce constat, le regroupement des professionnels de l’immobilier fait remarquer que cette situation empêche d’activer quelque 120.000 emplois et que l’Etat se prive du coup de près de 6 milliards d’euros de recettes.