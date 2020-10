L’alternative «heureuse» au viager classique

Après plusieurs expériences sur le terrain, l’agence Century21 Ever One vient d’officialiser un nouveau concept immobilier : le Happy Viager. Cette formule propose une approche dans laquelle le décès du propriétaire n’est plus au centre.

Le viager est une formule qui a ses avantages, mais certains de ses aspects peuvent rebuter les vendeurs comme les acheteurs. Les propriétaires qui mettent leur bien en viager continuent en effet à profiter de celui-ci tout en touchant une rente, « mais ils s’exposent au risque de diluer la valeur de leur habitation dans le temps et privent leurs enfants d’une partie de leur patrimoine », souligne Sylvain Couchant, codirecteur des agences Century21 Ever One à Evere et Woluwe-Saint-Lambert.

Du côté des acheteurs, l’opération représente un coup de poker qui peut aussi bien s’avérer gagnant que perdant en fonction de la durée de vie du crédirentier… « Le plus dérangeant dans le principe du viager, c’est que l’acheteur a tout intérêt à souhaiter la mort du propriétaire du bien qu’il a acquis », fait remarquer Gaëlle Maerschalck, autre co-directrice de Century21 Ever One.