Bruxelles: l'insupportable saucissonnage des annonces contre le coronavirus

La réalité ne ment pas : Bruxelles est une des villes les plus contaminées d’Europe, avant Paris, et les hôpitaux bruxellois ont commencé des transferts de malades dans d’autres régions pour éviter l’engorgement.

Et donc oui, la Région Bruxelloise doit prendre des mesures additionnelles à la fameuse règle des 4 annoncée par le gouvernement fédéral pour tout le territoire. En soi, pas de surprise : dans d’autres pays européens, ce sont aussi les capitales qui souffrent comme lieux de concentration d’habitants, de navetteurs, de travailleurs, de visiteurs, d’universités, d’écoles et d’activités en tout genre. Madrid a reconfiné des morceaux de son territoire et Paris, après avoir viré à l’hyper rouge, a fermé ses bars.