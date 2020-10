Coronavirus: les gouvernements bruxellois et wallon en quarantaine

Le ministre bruxellois des Finances et de la Fonction publique, Sven Gatz (Open VLD), a été testé positif au covid. Par précaution, les membres du gouvernement bruxellois dont la dernière réunion en conseil remonte à jeudi dernier ont annulé leurs activités officielles dans l’attente des résultats des tests auxquels ils ont décidé de se soumettre par précaution.

« Le ministre présente de légers symptômes du virus et sera mis en quarantaine pendant deux semaines. Il continuera à travailler de manière digitale et à distance », a précisé la porte-parole. Selon celle-ci, les membres du cabinet avec lesquels le ministre a été en contact étroit pendant plus de quinze minutes seront tous testés et mis en quarantaine.

Le gouvernement bruxellois s’est réuni physiquement jeudi dernier à l’occasion du Conseil des ministres hebdomadaire.