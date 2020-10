Paul Dujardin, directeur depuis 19 ans

Telle que réformée le 7 mai 1999, la loi portant création du Palais des Beaux-Arts, société anonyme de droit public à finalité sociale, prévoyait que le directeur général est nommé pour « un terme de six ans renouvelable une fois ». Le recrutement de Paul Dujardin s’est effectué sur base d’un appel public lancé en mars 2001. Il a été nommé une première fois directeur pour six ans à partir du 1er janvier 2002 et renouvelé en avril 2007 pour un second mandat de six ans à partir du 1er janvier 2008. L’arrêté royal soulignait notamment sa « très grande compétence », son « travail remarquable », la « haute qualité artistique des programmes », sa « bonne gestion financière ». Une autre reconnaissance lui est réservée en novembre 2011 : il est fait officier de l’Ordre de Léopold II.