Coronavirus – «La vie devant toi, jour 75»: la boîte à tartines

Le 28 septembre, il s’est passé un truc incroyable.

Dominique a retrouvé sa boîte à tartines.

Six mois qu’elle dormait dans l’armoire de la cuisine, entre les Tupperware et les gourdes vélo. Il s’est levé le matin et elle était sur la table. Avec deux sandwiches dedans.

« Surpriiiiiise ! », elle a fait. C’est une très jolie boîte. À double-étage, avec les couverts rangés tout au-dessus. Elle est décorée de petits vélos, parce que Dominique aime ça, le vélo. De la même marque, avec les mêmes motifs, il y a aussi le parapluie, la boîte à lunettes et la trousse de toilette. C’est Isabelle, sa femme, et Amandine, sa fille, qui ont complété la collection avec la boîte à tartines, rapportée de Manchester l’année dernière.