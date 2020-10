Bozar: Wilmès s’empare du dossier

Le cabinet Wilmès a suivi attentivement Paul Dujardin et le dossier du Palais des Beaux-Arts. - Belga.

La situation administrative du directeur général Paul Dujardin, ad interim depuis bientôt un an, une enquête administrative interne sur le fonctionnement de cette direction puis, venue se greffer à ces difficultés, l’agitation syndicale née fin septembre à l’encontre de la personne même du directeur général, ont poussé Sophie Wilmès (MR) – alors Première ministre et déjà en charge des institutions culturelles fédérales – à interroger officiellement la direction de Palais des Beaux-Arts SA. Toujours en charge des institutions culturelles dans le nouveau gouvernement De Croo, et régulièrement informée de la situation, M. Wilmès se penche aujourd’hui sur le dossier avec les diverses parties concernées.