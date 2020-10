Tour d’Italie: Filippo Ganna épate et remporte la 5e étape, Joao Almeida conserve le maillot rose (vidéo)

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté la 5e étape du Tour d’Italie (World Tour) mercredi entre Mileto et Camigliatello Silano (225 km). L’Italien a devancé l’Autrichien Patrick Konrad et le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) qui conserve le maillot rose de leader. Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) termine 7e et meilleur Belge.