Ils estiment que les viols ne sont pas suffisamment pris au sérieux et veulent que le campus redevienne sûr. Des témoignages ont illustré l’ampleur du phénomène et du travail à mener.

reportage

Place de l’université à Louvain-la-Neuve. Sur le coup de 13 heures ce mercredi, quelques dizaines d’étudiant(e)s se rassemblent autour d’un haut-parleur installé par l’AGL, l’assemblée des étudiants de l’UCLouvain, et le Comac, les étudiants du PTB. Au moment des premières prises de parole, ils seront à peu près 200, masqués et à bonne distance les uns des autres. Pourquoi ? Pour protester contre les agressions dont sont victimes les femmes sur le campus et à travers le monde.