«L’éponge ou l’huître»: suivez la guide

Les visites guidées ne sont pas toujours ce que l’on croit. Celle que le Corridor propose avec L’éponge ou l’huître risque de surprendre plus d’un visiteur. Au départ, on trouve une proposition de Dominique Roodthooft à 23 artistes et penseurs. Chacun est invité à produire « quelque chose » autour d’une même thématique : L’éponge ou l’huître : que faire des crasses qui nous traversent ?

Face à toutes ces crasses, physiques, intellectuelles, chimiques, politiques, médiatiques… et à la manière dont nous les filtrons, Dominique Roodthooft se pose plusieurs questions : « A quoi fait-on attention, que choisit-on de garder, d’éliminer ou d’ignorer dans ce qui nous traverse ? Suis-je plutôt un filet de pêche qui ne capture que ce qui lui convient, une station d’épuration qui bloque ce qui ne lui convient pas ou un filtre qui laisse passer les flux tout en tentant de les infléchir vers ce qui favorise la vie ? »