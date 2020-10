Traçage en Wallonie et à Bruxelles: «Nous ne sommes pas débordés»

Des informations venues de Flandre laissaient entendre que le traçage n’était plus performant en Wallonie et à Bruxelles. Malgré des problèmes techniques, les deux Régions rassurent, chiffres à l’appui. Elles renforcent les effectifs.

La Wallonie et Bruxelles en charge du traçage des contacts des personnes infectées ont-elles sous-estimé la recrudescence de l’épidémie de coronavirus ? C’est l’impression que donnait un article du Standaard paru ce mercredi. On y lisait notamment que dimanche dernier, « à peine 378 personnes infectées sur 2.349 avaient été contactées (par les centres d’appel wallons) et que seuls 1.026 cas contacts sur 2.734 avaient été joints. »

Ce dimanche-là donc, le dispositif wallon avait atteint péniblement un niveau de performance de 30 %. A Bruxelles, toujours selon De Standaard, la moyenne était de l’ordre de 60 %. Dans la capitale comme au sud du pays, on ne dément pas que les derniers jours ont été compliqués. A la hausse spectaculaire du nombre de personnes déclarées positives se sont ajoutés des problèmes informatiques sur la plateforme partagée par les trois Régions.