En plus d’accueillir le service de streaming Sooner, la plateforme vidéo et audio de la RTBF pourrait permettre aux acteurs culturels locaux de monétiser leurs contenus.

Derrière Sooner, on retrouve UniversCiné, un service de vidéos à la demande privé mais proche des producteurs et qui cherche à mettre en valeur le cinéma indépendant, notamment belge. - D.R.

Avec plus de 3,6 millions de comptes, 1,1 million de visiteurs par mois et un taux de progression annuel de 21 %, la plateforme internet de la RTBF, Auvio, a plutôt le vent en poupe. Le confinement n’a fait qu’accélérer la cadence. Le nombre d’usagers a grimpé de 20 % de mi-mars à la mi-mai par rapport aux deux mois précédents. En moyenne, la plateforme touche 27 % de la population (12 ans et plus) chaque mois.