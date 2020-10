71% des Belges ont une opinion défavorable de la Chine: la faute au Covid et à une diplomatie très agressive

Depuis plus de 10 ans, le Pew Reserch Center, basé à Washington, sonde l’opinion publique internationale, notamment sur la façon dont elle perçoit la Chine. Selon les données qu’il vient de publier, l’image de la Chine s’est cette année fortement détériorée dans une large majorité des pays sondés. Et aux USA, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Corée du Sud et au Canada, elle n’a jamais été aussi mauvaise. En Belgique, où ce sondage a eu lieu pour la première fois cette année, 71 % des personnes interrogées ont une opinion défavorable de la Chine.