Voyages à l’étranger: plus que 4 régions en vert en Europe, les derniers changements (carte interactive)

A partir de ce vendredi, de nouvelles régions seront strictement déconseillées par les Affaire étrangères. La carte a été mise à jour ce mercredi, colorant les Pays-Bas en rouge (à part pour la Zélande, qui reste en orange).

Tenerife est également passée au code rouge, ce qui signifie qu’un test et une quarantaine sont obligatoires au retour en Belgique. Des régions du Portugal sont également concernées.

La France et le Royaume-Uni sont également en grande partie en rouge, et l’Allemagne reste en orange et en orange clair.

CARTE

Il ne reste plus que quatre régions d’Europe en vert : la Calabre en Italie, une région du nord-ouest de la Bulgarie et Istrie et Varaždin en Croatie.