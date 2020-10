Coronavirus: l’enseignement supérieur sous contrôle devrait rester en jaune

Vingt-deux cas chaque jour pour 100.000 habitants dans la tranche des 10-19 ans et 26 parmi les 20-29 ans… Ça, c’était la semaine dernière. Nous sommes aujourd’hui avec 31 et 40 cas quotidiens dans ces tranches respectives, qui constituent désormais les populations les plus à risques. Bref, les adolescents et les jeunes adultes sont plus que jamais concernés par la maladie. De quoi justifier des mesures spécifiques, plus particulièrement à Bruxelles où le taux de tests positifs tourne autour des 15 % désormais ? Dans l’enseignement obligatoire, le code jaune est et devrait rester d’application, les autorités ayant manifestement décidé de privilégier tant que faire se peut la poursuite d’un enseignement en mode « normal ».