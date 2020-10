Le grand-duché de Luxembourg, terre de cinéma

Expert en coproductions, fort de son multilinguisme, le Luxembourg s’impose comme un partenaire de choix et voit émerger une nouvelle génération qui revendique ses racines. Mais le Covid rend les choses plus difficiles.

Un peu plus de 2.500 km2 pour un peu moins de 650.000 habitants. Et une devise nationale, « Mir wëlle bleiwe wat mir sinn » (« Nous voulons rester ce que nous sommes »), qui dit beaucoup. Mais c’est aussi pour la ville de Luxembourg, 170 nationalités, soit presque 75 % d’étrangers. Terre de passage plus que de vacances, le grand-duché de Luxembourg s’évoque plus volontiers d’un point de vue bancaire que cinématographique. Le pays est trop petit pour avoir ses propres distributeurs, il dépend de la Belgique et reçoit des copies sous-titrées en néerlandais ! D’où cette curiosité d’aller de l’autre côté de la frontière, non pas pour faire le plein d’essence ou de spiritueux, mais pour découvrir si ce pays de choix pour les coproductions internationales – la Belgique reste un partenaire privilégié sur ce terrain-là aussi, dernière preuve en date, le tournage du nouveau film de Joachim Lafosse, Les intranquilles- développe une industrie du cinéma.