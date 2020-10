AG de la Pro League: Peter Croonen et Pierre François ressentent toujours la confiance des clubs professionnels

Le président Peter Croonen et le CEO Pierre François «ressentent toujours la confiance» des membres de la Pro League. C’est ce qu’a déclaré François mercredi à l’issue de la première assemblée générale de la saison 2020-2021. Leurs positions n’ont pas fait l’objet d’un vote.

La manière dont les compétitions des D1A et D1B ont été gérées à la suite de la première vague de coronavirus dans notre pays a laissé des traces dans l’élite du football belge. Le rôle de François, CEO depuis 2015, et du président Croonen, qui a pris ses fonctions l’année dernière, dans ce douloureux feuilleton et les dommages à l’image qui y sont associés ont été ouvertement remis en question par plusieurs membres de la Pro League.