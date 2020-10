Prochain adversaire des Diables, la Côte d’Ivoire se cherche à tous les niveaux

Même si elle ne pointe qu’à la 60e place au classement de la FIFA, la 12e si on s’en limite au continent africain, la Côte d’Ivoire reste un grand nom du football mondial, qui possède d’excellentes individualités : Aurier (Tottenham), Kessié (AC Milan), Bailly (Manchester United), Pépé (Arsenal), Zaha (Crystal Palace) ou Cornet (Lyon), pour ne citer qu’eux. Un pays avec lequel la Belgique a tissé des relations amicales assez fortes au début des années 2000 via le passage de nombreux joueurs de talent par nos clubs. On se souvient évidemment de l’explosivité d’Aruna Dindane, qui faisait la pluie et le beau temps à Anderlecht entre 2000 et 2005 ou de la placidité du « Maestro » Didier Zokora, passé par Genk à peu près à la même période (2000-04) et qui reste détenteur du record de sélections avec les Eléphants (123).