Rallye de Sardaigne: Thierry Neuville aime les heures sup’

On aurait pu rêver à la belle histoire du Belge qui rêvait d’être sacré champion du monde chez lui, en marge du tout premier rallye mondial organisé dans le Royaume. Ça, c’était vers la mi-août, quand les promoteurs du Mondial des rallyes avaient annoncé que la Belgique accueillerait le septième et dernier rendez-vous d’une saison fatalement pourrie par le Covid-19. Pour l’heure, c’est toujours le cas. Et le rendez-vous est toujours fixé mi-novembre.

Mais dans les prochaines heures, le « Rally di Monza » devrait être officialisé comme la huitième et… dernière épreuve du championnat, organisée dans les premiers jours de décembre.