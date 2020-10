Le Standard accroché par Seraing en amical: Maxime Lestienne buteur pour son retour

Avec Samuel Bastien et Maxime Lestienne, le Standard a partagé mercredi avec le RFC Seraing (1-1) dans un match amical où Philippe Montanier a aussi donné une heure de jeu à la nouvelle recrue française Eddy Sylvestre.

Privé de ses internationaux (Bodart, Vanheusden, Fai, Cimirot et Amallah notamment) mais aussi des éléments ayant beaucoup donné depuis le début de la saison (Gavory et Raskin), le Standard a partagé l’enjeu mercredi en début de soirée avec le RFC Seraing, leader de la division 1B, dans une rencontre amicale destinée, des deux côtés, à donner du temps de jeu aux joueurs en manque de rythme. Le but rouche a été inscrit juste avant la mi-temps par Maxime Lestienne, de retour aux affaires, tout autant que Samuel Bastien. Sur la touche depuis plusieurs semaines après avoir été soigné pour une blessure aux ischios, les deux éléments liégeois ont disputé une heure de jeu.