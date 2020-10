Olivier Giroud dépasse Michel Platini avec un 42e but en équipe de France, Camavinga plus jeune buteur depuis 1914 (vidéos)

L’attaquant français a dépassé Michel Platini et est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Auteur du but des buts du 2-0 et du 3-0 contre l’Ukraine mercredi soir, l’avant-centre de Chelsea a planté ses 41e et 42e buts avec l’équipe nationale française en 100 sélections. Après avoir dépassé Platini, Giroud vise désormais le record pointe détenu par Thierry Henry avec 51 buts.

Associé à Anthony Martial aux avant-postes, Giroud a partagé le terrain avec le jeune Eduardo Camavinga. Titularisé pour la première fois avec les Bleus, le joueur Rennais de 17 ans a ouvert la marque après 9 minutes pour devenir le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France depuis 1914.