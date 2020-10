Roland-Garros: Novak Djokovic a dû se faire violence pour écarter Pablo Carreno-Busta

Heureusement pour lui, après 1h30 d’inquiétudes et un premier set perdu, Djokovic a retrouvé ses sensations et la route pour une demi-finale, vendredi, contre Stefanos Tsitsipas.

Novak Djokovic a forcément dû y penser : les matches contre Pablo Carreno-Busta ne se passent jamais comme il l’aurait rêvé, du moins ce dernier mois.

Cette fois, la sorcière aux dents vertes avait choisi de s’asseoir sur le cou, le dos et le bras gauche du nº1 mondial. On apercevait d’ailleurs un énorme « tape » remonter derrière le cou du Serbe qui s’était déjà plaint de ce genre de douleurs aux cervicales à l’US Open. Et évidemment, dans le froid et l’humidité de ce Roland-Garros, les gênes musculaires apparaissent rapidement. Dès le début de ce quart de finale, on a vu le Serbe se masser le biceps, le bas du dos, se taper les cuisses et afficher la mine des mauvais jours.