Une Italie expérimentale domine la Moldavie, les Pays-Bas battus par le Mexique

La ‘Nazionale’ a fait le plein de confiance avant ses matches de Ligue des Nations contre la Pologne et les Pays-Bas. Pour cet amical contre la Moldavie, Roberto Mancini a aligné une équipe composée de « seconds couteaux » et a notamment lancé Francesco Caputo, attaquant de Sassuolo, et Manuel Lazzari, ailier de la Lazio, pour la première fois en équipe nationale.

La ‘Squadra’ a déroulé à partir de la 19e minute avec l’ouverture du score de Bryan Cristante (19e). Caputo a ensuite fait 2-0 (23e) avant les buts d’El Shaarawy (30e et 45e+1) et le goal contre son camp de Posmac (38e).

En deuxième mi-temps, l’Italie a levé le pied et n’a ajouté qu’un seul but à sa collection via Domenico Berardi (72e). Roberto Mancini en a profité pour opérer plusieurs changements en alignant notamment le gardien alessio Cragno, ainsi que des joueurs à vocation offensive comme Lasagna, Kean et Grifo.