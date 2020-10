Coronavirus: on est tous dans la même galère, il n’y a pas de pestiféré dans cette histoire

Les chiffres ne mentent pas : Bruxelles est une des villes les plus contaminées d’Europe, avant Paris, et les hôpitaux, ayant dépassé un pourcentage critique d’occupation de lits, doivent transférer des patients vers d’autres sites dans le pays.

Nous ne sortirons de cette histoire qu’en restant calmes, solidaires et responsables. Cela paraît prêchi-prêcha, mais les oppositions entre Régions, entre villes, les accusations de négligence n’aideront pas à régler le problème. Car deux vérités gouvernent cette crise du corona. Primo, l’incertitude reste énorme sur le virus et la manière de le combattre et chacun tâtonne au niveau politique, que ce soit en Belgique ou ailleurs dans le monde. Secundo, en l’absence de vaccins et d’extinction naturelle du Covid, il n’y a pas d’autre solution que de prendre des mesures et de les respecter, aussi difficile que ce soit pour tous, économiquement comme psychologiquement.