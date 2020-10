Djokovic au sujet de sa blessure: «Il s’est passé des choses à l’échauffement» (vidéo)

« Je ne me sentais pas très bien en entrant sur le court, il s’est passé des choses à l’échauffement. Il a fallu que je fasse avec ces problèmes physiques en entrant sur le court. C’est allé de mieux en mieux au fil du match, j’ai eu moins mal», a déclaré le N.1 mondial.

«Mais il ne faut rien lui enlever à lui (Carreno Busta), il a été meilleur pendant un set et demi, il dictait le jeu. Moi, j’étais très neutre, je manquais d’énergie dans les jambes, dans mes mouvements, dans le jeu en général. Il m’a fallu un set et demi pour me sentir bien et bien jouer», a-t-il relevé.

En revanche, comme à son habitude, il a refusé de s’étendre sur les raisons de ses douleurs.