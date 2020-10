Immobilier: l'effet de "rattrapage" après le confinement se poursuit (notaires)

L'activité immobilière a été très soutenue au 3e trimestre, après une importante chute en mars, avril et début mai, ressort-il du baromètre immobilier publié jeudi par la Fédération royale du notariat belge (Fednot). Le nombre de transactions sur les neuf premiers mois de l'année reste toutefois inférieur de 3,5% par rapport à la même période en 2019. "Le marché n'est pas encore revenu à son niveau de l'an dernier."

Au 3e trimestre, l'activité immobilière a augmenté de 11,6% au niveau belge par rapport au même trimestre l'an dernier.

Des différences sont constatées par les notaires entre les Régions. En effet, là où il y a eu sur les marchés wallon et flamand une volonté d'un "retour à plus de ruralité" après le confinement, avec des recherches de maisons avec jardin pour y vivre, la reprise a été moins forte côté bruxellois. L'effet de rattrapage y est par ailleurs moins important, puisque ce marché était aussi le plus soutenu en début d'année.