Cyclisme: la championne de Belgique Lotte Kopecky quitte Lotto Soudal pour CCC-Liv

Lotte Kopecky ne roulera plus pour Lotto Soudal la saison prochaine. La championne de Belgique s’est engagée avec CCC-Liv, a annoncé la formation néerlandaise mercredi soir.

Kopecky, 24 ans, roulait pour Lotto Soudal depuis 2016 après trois saisons au sein de l’équipe TopSport Vlaanderen. « C’est le moment idéal pour franchir une nouvelle étape », a déclaré Lotte Kopecky. « Je me développe rapidement et ma victoire d’étape au Giro Rosa, la première sur le circuit WordTour, montre que je suis sur la bonne voie. En rejoignant une équipe WorldTour, j’ai de nouvelles opportunités pour me développer davantage. »