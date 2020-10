La saison 2020-2021 au Théâtre de Liège: les reprises étoilées à ne pas manquer

Très attendu : Tiago Rodrigues

Ce n’est pas un, pas deux mais trois spectacles de ce metteur en scène phare du Portugal que propose cette saison le Théâtre de Liège. Dans By heart notamment, Tiago Rodrigues nous conte l’histoire de sa grand-mère qui, avant de devenir totalement aveugle, lui demanda de choisir un texte qu’elle pourrait apprendre par cœur. Mais que signifie au juste « apprendre un texte par cœur » ? En conviant chaque soir dix spectateurs volontaires pour accomplir ce geste, la pièce ne se contente pas de brouiller les frontières entre le théâtre, la fiction et la réalité. Elle invite des hommes et des femmes à éprouver une expérience collective particulière et poétique.

Toute la saison.