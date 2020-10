Suisse: le taux de chômage reflue à 3,2% en septembre

Fin septembre, 148.560 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement, soit 2.551 de moins que le mois précédent, a indiqué le ministère suisse de l'économie dans un communiqué.

En rythme annuel, il s'est toutefois accru de 49,9%, avec 49.462 personnes inscrits de plus qu'en septembre 2019.

Le recours au chômage partiel a également reculé, a précisé le Seco qui publie ses relevés avec un décalage de deux mois par rapport aux chiffres de l'emploi.

En juillet, les mesures de chômage partiel concernaient encore 347.638 personnes, en baisse toutefois de 28,8% par rapport au mois d'août.

En avril, plus d'un million de personnes avaient été touchées par le chômage partiel alors que le gouvernement suisse avait imposé une série de mesures de lutte contre la pandémie, dont la fermeture des écoles, bars et restaurants et magasins autre qu'alimentaires, de santé et première nécessité.