Barry Baltus en Moto2 dès la saison prochaine

Barry Baltus est au Mans. Le jeune homme, originaire de Waret-L’Evêque, disputera le Grand Prix de France sur le circuit Bugatti en Moto3 ce week-end. Une catégorie que le Liégeois a découverte voici quelques semaines et dans laquelle il se sent de plus en plus à l’aise. Il ne serait d’ailleurs pas surprenant qu’il profite de l’événement manceau pour inscrire ses premiers points.

La saison est loin d’être terminée mais Barry Baltus est déjà rassuré quant à son avenir. Une bonne nouvelle pour celui qui avait appris, voici quelques semaines, qu’il ne pourra pas poursuivre sa collaboration avec son équipe actuelle en 2021. Pour les deux prochaines années, c’est en Moto2 que son talent s’exprimera.

Le niveau de la Division 2 du MotoGP est certainement aussi relevé que le Moto3 mais après une logique période d’apprentissage, le gabarit du jeune belge devrait s’y sentir plus à l’aise.