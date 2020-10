Abhijit Banerjee: «Le Covid induit des risques de catastrophes terribles dans le Sud»

La tragédie du Covid est en premier lieu sanitaire, mais aussi économique, en raison des dégâts causés par les confinements. Elle comporte un risque qui la rendrait plus catastrophique encore et irréversible, cette fois : l’abandon des pays en développement à leur propre sort, avec leurs lots de contraintes, de maladies déjà existantes, de problèmes sociaux. La pandémie plonge des millions de personnes dans une pauvreté absolue. Nous avons besoin d’un plan Marshall-Covid 19 pour les pays du Sud. » Abhijit Banerjee, né en Inde en 1961, professeur d’économie internationale au Massachusetts Institute of Technology de Boston, a consacré sa vie à l’étude de la pauvreté et à la recherche de solutions. Pour ce travail sans relâche, il a reçu le prix Nobel 2019 avec l’universitaire Esther Duflo, qui est aussi sa compagne.