entretien

Adem Naït-Gacem est perdu. Sa femme s’en est allée. Il est seul. Et désespéré. Comme il est abandonné, il abandonne lui-même ses élèves et quitte tout pour s’en aller sur les routes. Où il fait des rencontres étranges, inattendues mais opportunes. Un musicien aveugle, un nain, des galériens, des simples d’esprit, des tribus isolées, une femme superbe, son mari cul-de-jatte et son frère suspicieux. Et le Malin, évidemment, qui excite ses mauvais penchants.