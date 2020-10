Les salaires au même niveau qu'avant la crise du coronavirus (enquête)

La majorité des salaires restent au même niveau qu'avant la crise liée au coronavirus. Un peu moins de la moitié des employeurs belges (48%) déclare que les salaires des employés actuels et nouvellement embauchés sont restés identiques. Quelque 32% d'entre eux affirment qu'il y a eu une augmentation et 1 employeur sur 5 (20%) rapporte que les salaires ont baissé, indique jeudi le recruteur Robert Half dans son "Guide des salaires 2021".

Pour l'année prochaine, la majorité des dirigeants (63%) estiment que les salaires resteront inchangés et 20% s'attendent même à une augmentation tournant autour de 10% du salaire de base. Quelque 17% des cadres dirigeants envisagent toutefois une baisse.

Le travail à domicile massif a également un impact sur les salaires belges. "Traditionnellement, les salaires sont plus élevés à Bruxelles en comparaison avec le reste du pays, mais grâce au travail à domicile, les entreprises ont pu élargir leur zone de recherche de talents par rapport à la situation avant la crise du Covid-19. Quatre-vingt-six pour cent des employeurs déclarent qu'ils recrutent déjà ou prévoient de recruter des gens qui vivent plus loin et qui travailleront à distance, d'ici 2021", note Robert Half.