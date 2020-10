Maman dingo, papa solo, émouvants duos

Audaces graphiques ou thématiques qui piquent, la littérature de jeunesse fait sans cesse des bonds en avant. Il est un aspect en particulier que les livres pour enfants semblent solidement bousculer : la représentation des modèles familiaux. Après avoir longtemps régné sur la construction narrative des albums, l’écrasant schéma traditionnel – un papa et une maman – fait de plus en plus de place à d’autres archétypes, comme les familles monoparentales ou homoparentales. La preuve, cette saison, avec deux pépites qui célèbrent l’amour filial dans ce qu’il a de plus libre et poétique.