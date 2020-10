Les Wallonnes gagnent toujours moins d'argent que les Wallons

Le revenu personnel moyen des femmes âgées de 25 ans et plus équivaut, sur base des revenus de 2017, à 70% de celui des hommes, apprend-on dans les chiffres-clés de la Wallonie publiés jeudi par l'Iweps (Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique).