Des vergers de plus en plus verts

Notre pays regorge de pommes et poires en tout genre. En Wallonie, l’Apaq-w estime qu’environ 1.500 hectares sont consacrés à leur culture en Belgique. La Hesbaye est la région où se concentrent le plus grand nombre de plantations, constituées à 99 % d´arbres de basses tiges. De plus en plus soucieux de l´environnement et de la santé du consommateur, nombreux sont aujourd’hui les arboriculteurs fruitiers à pratiquer ce qu’on appelle la « production intégrée ». Cette production est définie par un cahier des charges très strict qui réglemente rigoureusement l´emploi des pesticides et favorise la réintroduction, dans les plantations, de prédateurs naturels tels que les coccinelles ou les syrphes pour lutter contre les invasions de pucerons, chenilles et autres nuisibles dans les vergers.