Cuites, les pommes et poires subliment les plats d’automne

A l’automne, le gibier s’invite à nouveau dans nos assiettes et avec lui un grand classique des accompagnements : les pommes ou poires aux airelles cuites au four. Côté recette, rien de foncièrement compliqué. Après les avoir épluchées, il suffit de couper les poires ou pommes en deux et de les évider. Reste ensuite à enfourner les demi-fruits et les garnir d’un peu de confiture d’airelles dès leur sortie du four. Et le tour est joué ! « Le fruit cuit au four, c’est un accompagnement qui reste simple et traditionnel et qui, selon moi, aime le beurre. N’hésitez donc pas à en mettre un bon morceau sur votre pomme avant de la passer au four. Pour ajouter un peu d’originalité à ce classique, pourquoi ne pas s’amuser avec les épices ? Un poivre qu’on aime beaucoup en ce moment c’est le poivre des gorilles du Centrafrique qui apporte une touche très parfumée. Le poivre de Jamaïque peut aussi apporter un côté intéressant et hivernal », propose cependant Carlo De Pascale, chroniqueur gastronomique et cuisinier.