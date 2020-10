Coronavirus – «La vie devant toi, jour 76»: l’anniversaire

Cette belle bulle de six, là, déjà vous me la divisez en deux, ok ? - Belga

Cet été, il s’est passé un truc incroyable.

On a fêté plein d’anniversaires en même temps dans le jardin de la Mamounette. Il faisait beau, on avait le droit, on était en retard de fêtes : on a réuni tout le monde, au soleil, en espaçant les fauteuils, on ne s’est pas fait de bisous, on a surveillé nos verres, ça se passait plutôt bien.

Jusqu’à l’arrivée du gâteau. Des gâteaux, du coup. Dont une maxi pavlova pour dix personnes et un cake citron/chocolat blanc sur lequel les plus jeunes salivaient. Ou plutôt non, justement. Sur lequel on leur a demandé de ne pas saliver.