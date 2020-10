Une revanche à prendre contre le pays de Galles

Forts de leurs deux victoires contre l’Allemagne, qui ont véritablement inversé la tendance dans leur groupe, les Diablotins reçoivent le pays de Galles ce vendredi (20h, à Louvain) avec quelques idées derrière la tête. À Wrexham, lors de leur entrée en lice dans ces qualifications pour l’Euro 2022 (reporté d’un an suite à la crise sanitaire et qui aura lieu en Hongrie et en Slovénie), les joueurs alors dirigés par Johan Walem étaient tombés sur un os (1-0). « On s’était bien fait avoir, mais cette fois-ci, c’est eux qui vont se faire avoir ! », promet un Lois Openda confiant et détendu. Normal, puisque l’attaquant de Bruges prêté à Vitesse Arnhem est sur un rythme fou : sur les trois derniers matches avec les Espoirs, il a été décisif à… 7 reprises ! (4 buts et 3 assists). Le nouveau système mis en place par Jacky Mathijssen, calqué sur celui des A, a visiblement été bénéfique pour toute l’équipe.