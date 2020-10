Diablotins: Hannes Delcroix, le persévérant

À 21 ans, Hannes Delcroix sort enfin du bois, que ce soit avec Anderlecht et avec les Espoirs, avec qui il a connu pour la première fois du temps de jeu face à l’Allemagne. L’enfant de Neerpede savait que son heure viendrait et ce n’est pas le coronavirus, dont il a été victime, qui parviendra à l’empêcher de gravir les échelons.

Hannes Delcroix n’est décidément pas verni : alors qu’il venait de connaître sa première titularisation avec Anderlecht, le 19 septembre à Waasland-Beveren, le défenseur de 21 ans a été contrôlé positif au coronavirus quatre jours plus tard. « Au début, quand le staff me l’a appris, j’ai cru à une blague. J’étais très fâché, mais je n’ai pas cherché à savoir comment j’avais été contaminé, n’importe qui peut l’avoir. J’avais un peu mal à la tête les deux premiers jours, mais sinon, rien de grave. C’était frustrant, mais je me suis dit que cela allait me bloquer deux semaines, et qu’après, il faudrait repartir de l’avant. »