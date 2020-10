Mo Salah prend la défense d’un SDF qui se fait harceler puis lui offre un billet de 100 livres

Très beau geste de Mohamed Salah alors qu’il faisait le plein de sa voiture à une pompe à essence. En effet, il a vu des passants harceler un SDF nommé David Craig. Ce qui ne lui a pas plu. Il s’est alors dirigé vers ces personnes, prenant la défense du SDF et n’hésitant pas à recadrer le groupe.

« Ils m’insultaient. Ils me demandaient pourquoi je mendiais. Ils me disaient de trouver un travail », énonce Craig à nos confrères du journal The Sun. « Salah a entendu ce qu’ils me disaient. Il s’est tourné vers eux et leur a dit : ‘Ça pourrait être vous dans quelques années’. Ce qui les a fait fuir ».

Ce n’est pas tout : Salah s’est ensuite dirigé vers un distributeur à billets. « Je me demandais si je n’étais pas en train d’halluciner quand il m’a tendu un billet de 100 livres. C’est un héros de la vie ».