Wibra Belgique déclare faillite

439 personnes perdent leur emploi dans l’entreprise et dans les milieux syndicaux.

Wibra Belgique a finalement déclaré faillite, après que le tribunal des sociétés de Termonde a rejeté un plan de reprise et redémarré plus tôt dans la journée. Le tribunal a également déclaré la faillite jeudi après-midi. Cela se confirme dans les milieux syndicaux et dans l’entreprise elle-même.

À la suite de cette décision, 439 employés ont perdu leur emploi. Tous les magasins Wibra de Belgique resteront fermés à partir de ce vendredi.

Les trois commissaires judiciaires qui ont traité le cas de Wibra ont été nommés administrateurs.