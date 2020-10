Jeunes adultes: quelle offre télécom choisir?

Après Telenet et Proximus, c’était au tour de Voo, cette semaine, de lancer une offre adaptée aux besoins spécifiques et aux habitudes de consommation des « millennials ». Les opérateurs télécoms cherchent à séduire ces jeunes adultes connectés en permanence, qui veulent avoir accès à tous leurs contenus partout et à tout moment, et qui jonglent avec différents écrans. Des jeunes qui ne consomment plus la télévision comme leurs parents et qui n’ont plus besoin de décodeurs, mais d’une connexion internet fixe et, bien sûr, mobile.