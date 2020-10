Coronavirus - Le coronavirus a aussi un impact sur l'égalité femmes-hommes au travail

La crise du coronavirus a un impact économique certain sur les entreprises, mais elle influe aussi sur l'égalité des femmes et des hommes dans la sphère professionnelle. Le virus et les mesures qui ont été prises pour freiner sa progression ont modifié l'emploi du temps des travailleurs, ceux qui ont des enfants notamment, ressort-il d'un webinaire organisé par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes qui s'est tenu jeudi.